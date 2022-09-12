Погиб управляющий директор по авиационной отрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики

Погиб управляющий директор по авиационной отрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Иван Печорин.

"12 сентября стало известно о трагической гибели нашего коллеги, управляющего директора по авиационной отрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Ивана Печорина. Гибель Ивана – невосполнимая утрата для друзей и коллег, большая потеря для корпорации. Приносим искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении корпорации.

Причина смерти не названа.