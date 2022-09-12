12 Сентября 2022
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Экономика Омская область
Модернизированный танк Т-80БВМ (2017) | Фото: otvaga2004.mybb.ru

80 лет назад: Первый танк Омский завод транспортного машиностроения выпустил в июле 1942 года

11 сентября в России отметили День танкиста. Омский завод транспортного машиностроения (в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод» входит в Госкорпорацию Ростех) вносил и вносит значительный вклад в российское танкостроение. Завод в этом году отметил два юбилея: 125-летие со дня основания и 80-летие производства танков в Омске, сообщает на официальном сайтн Омской области.

История производства бронетехники в омском регионе начинается со времен Великой Отечественной войны. Тогда предприятию, объединенному с несколькими эвакуированными из других городов заводами, было поручено освоить производство танков Т-50. Однако вскоре приступили к изготовлению знаменитого Т-34, ставшего символом Второй мировой войны. Первые 3 машины вышли из стен завода 5 июля 1942 года. Всего в Омске было изготовлено около 7000 «тридцатьчетверок».

Подготовка к производству первого послевоенного танка – Т-54 – началась с 1947 года, в период с 1948 по 1958 год выпустили более 2500 этих машин. В 1958 году завод приступил к созданию Т-55 – самого массового советского танка, за 20 лет с конвейера сошло 12870 машин. В 1970-е годы Т-55 изготавливались главным образом для поставок за рубеж, их получили 86 стран мира. Начиная с 1962 года конструкторское бюро омского завода стало головным по танку Т-55А, а Омсктрансмаш с 1965 году превратился в единственного в СССР его производителя.

С 1976 года начались работы по производству танков Т-80. В качестве основной производственной базы был выбран Омсктрансмаш. Машина быстро совершенствовалась, появлялись ее модификации. Всего с 1978 по 1991 годы в Омске был выпущен 5391 танк Т-80Б и Т-80БВ.

танк Т-80(2020)|Фото: Пресс-служба ЦВО

Модернизация Т-80 продолжалась, с 1991 года приступили к выпуску Т-80У. Позже был разработан командирский вариант танка Т-80У – танк Т-80УК, принятый на вооружение российской армии в 1996 году. С 2019 года в войска танк Т-80БВМ с мощным газотурбинным двигателем.

«Как и многие другие крупные промышленные предприятия региона, Омский завод транспортного машиностроения получил мощный толчок к развитию в тяжелые годы Великой Отечественной войны. Предприятие положило начало истории танкостроения в регионе. И в том числе благодаря самоотверженному, героическому труду работников танкового завода, внесших значительный вклад в достижение Великой Победы, Указом Президента России Владимира Путина Омск был удостоен почётного звания «Город трудовой доблести», – подчеркнул министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области Андрей Посаженников.

Теги: день танкиста, омский завод,



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