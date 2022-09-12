В Перми произошел пожар в стоматологической поликлинике

В Перми произошел пожар в краевой клинической стоматологической поликлинике, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС Прикамья.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 12.01.

"На место были направлены 48 человек личного состава и 12 единиц техники. Прибыв на место, пожарные заметили задымление на третьем этаже поликлиники и эвакуировали из здания медицинский персонал и посетителей в количестве 70 человек", - говорится в сообщении.

Очаг возгорания был обнаружен на третьем этаже - загорелась сушилка для рук. Погибших и пострадавших нет. Причины произошедшего устанавливаются.