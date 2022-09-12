ОКН "Дом жилой" в Екатеринбурге хотят отдать под офисы

Здание на ул. Сакко и Ванцетти, 52 в Екатеринбурге собираются осовременить и передать под аренду офисов. Двухэтажное здание, известное как "Дом жилой" 1920-1930-ых годов, является объектом культурного наследия.

О планах на реконструкцию сообщается на сайте регионального управления госохраны ОКН. Экспертиза уже проведена, а положительное заключение получено.

"Инженерно-технические исследования объекта культурного наследия проведены в июне 2022 года с целью возможности размещения административно-офисной функции в соответствии с требованиями по безопасной эксплуатации помещений", - говорится в документах.

В них также сообщается, что во время реконструкции, внутри здания будет проведена перепланировка: специалисты снесут перегородки и заменят дверные проемы.