The Economist: Германия оказалась перед угрозой потери промышленности из-за газового кризиса

Германия рискует остаться без промышленной системы из-за жесткого энергетического кризиса, пишет британский журнал The Economist.

По словам автора издания, в последние годы немецкая промышленность держалась за счет дешевой энергетики из России и возможности сбыта производимой продукции на рынках Китая. Теперь, из-за антироссийских санкций и спада экономики в КНР, ФРГ столкнулась с испытанием своей индустриальной системы на прочность.

Ссылаясь на главу Ассоциации немецкой промышленности BDI Зигфрида Руссвурма, журналисты сообщили, что все производство в Германии оказалось под угрозой исчезновения.

Ранее издание Forbes сообщило, что Германия будет вынуждена ввести принудительное нормирование потребления газа, если Россия не возобновит поставки по "Северному потоку".

Обозреватель Дэн Рункявичюс назвал это "энергетическим фиаско, которое способно поставить промышленность Европы на колени", пишет Regnum.