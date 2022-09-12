Медведев - Зеленскому: нынешние "ультиматумы" – детская разминка перед требованиями будущего

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале высказался о позиции президента Украины Владимира Зеленского, который заявил о том, что "не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы".

"Некто Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Нынешние "ультиматумы" – детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России", - написал Медведев.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что в настоящий момент не готов вести переговоры с Россией.

"На сегодня нет. Я не вижу никакого желания с их (России) стороны, чтобы быть конструктивными. Это мой принцип, я не говорю с теми, кто ставит ультиматумы", - сказал Зеленский, дав утвердительный ответ на вопрос, будет ли он "сражаться до конца".

После этого член Госдумы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева, отвечая на заявление Зеленского, предложила главе соседнего государства "подумать хорошенько".