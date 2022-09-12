В Екатеринбурге судят коммерсанта, обманувшего 27 человек

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело местного бизнесмена. Его обвиняют в 27 эпизодах мошенничества.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, с мая 2020 по январь 2022 года мужчина вел предпринимательскую деятельность в торговых точках компании сотовой связи. Он предлагал клиентам на условиях предоплаты купить отсутствующий на витрине товар, якобы находящийся на складе, по ценам ниже рыночных либо со скидками или подарками.

Также коммерсант принимал у горожан мобильные телефоны, якобы оказывая услуги по их ремонту. При этом мошенник не собирался исполнять свои обязательства и возвращать устройства собственникам.

Всего по делу проходят 27 потерпевших. Им был причинен ущерб на сумму свыше 1,2 млн рублей. Сейчас расследование завершено, уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд уральской столицы.