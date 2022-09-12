Участники мотопробега «Донбасс – Кузбасс» сегодня будут в Омске

12 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС РФ оставили Изюм

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Сибирский ФО ДНР и ЛНР Омская область
мотопробег, байкеры, кузбасс (2022) | Фото: Официальная страница Кузбасса в ОК, ВКонтакте

Участники мотопробега «Донбасс – Кузбасс» сегодня будут в Омске

Мотопробег проводится в ознаменование подвига кузбасских шахтеров, совершивших в 1935-1936 годах лыжный переход «Кузбасс – Донбасс». Инициатором патриотической акции, призванной объединить два могучих угольных региона, выступил мотоклуб «Ночные волки».

Протяженность маршрута мотопробега составляет более 5 тысяч километров. В числе городов, через которые следуют байкеры – Донецк, Волгоград, Саратов, Самара, Уфа, Магнитогорск, Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово.

мотопробег, байкеры, кузбасс(2022)|Фото: Официальная страница Кузбасса в ОК, ВКонтакте

Старт акции был дан 4 сентября в Горловке (ДНР). Перед отъездом участники акции возложили цветы к памятнику основателю Горловки, горному инженеру Петру Николаевичу Горлову и высадили сибирские кедры. Также кузбассовцы обменялись с представителями Донбасса кусками угля, добытого из шахт «Осинниковская» (Кузбасс) и «имени Ленина» (ДНР, Горловка). Кроме того, представители кузбасской делегации вручили горловчанам макет стелы, которую изготовят из большого угольного монолита и установят в Горловке в знак памяти о легендарном лыжном переходе стахановцев от Кузбасса до Донбасса в 1935-1936 годах.

Как сообщается на официальном сайт Омской области, ожидается, что мотопробег «Донбасс – Кузбасс» прибудет в Омск 11 сентября. 12 сентября для участников акции подготовлена программа мероприятий, в рамках которой состоится возложение цветов в парке культуры и отдыха имени 30-летия Победы, установлены флаги форума «Россия – спортивная держава» и флаги кузбасских шахтеров.

Также состоится посещение памятника детям блокадного Ленинграда, визит в Центр лыжного спорта, где состоится общение с воспитанниками и руководством спортшколы.

Следующий крупный город маршрута мотопробега - Новосибирск. Завершится мотопробег «Донбасс – Кузбасс» в Кемерово 29 сентября.

Теги: автопробег, донбасс, омск, памятник



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети