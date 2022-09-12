Участники мотопробега «Донбасс – Кузбасс» сегодня будут в Омске

Мотопробег проводится в ознаменование подвига кузбасских шахтеров, совершивших в 1935-1936 годах лыжный переход «Кузбасс – Донбасс». Инициатором патриотической акции, призванной объединить два могучих угольных региона, выступил мотоклуб «Ночные волки».

Протяженность маршрута мотопробега составляет более 5 тысяч километров. В числе городов, через которые следуют байкеры – Донецк, Волгоград, Саратов, Самара, Уфа, Магнитогорск, Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово.

Старт акции был дан 4 сентября в Горловке (ДНР). Перед отъездом участники акции возложили цветы к памятнику основателю Горловки, горному инженеру Петру Николаевичу Горлову и высадили сибирские кедры. Также кузбассовцы обменялись с представителями Донбасса кусками угля, добытого из шахт «Осинниковская» (Кузбасс) и «имени Ленина» (ДНР, Горловка). Кроме того, представители кузбасской делегации вручили горловчанам макет стелы, которую изготовят из большого угольного монолита и установят в Горловке в знак памяти о легендарном лыжном переходе стахановцев от Кузбасса до Донбасса в 1935-1936 годах.

Как сообщается на официальном сайт Омской области, ожидается, что мотопробег «Донбасс – Кузбасс» прибудет в Омск 11 сентября. 12 сентября для участников акции подготовлена программа мероприятий, в рамках которой состоится возложение цветов в парке культуры и отдыха имени 30-летия Победы, установлены флаги форума «Россия – спортивная держава» и флаги кузбасских шахтеров.

Также состоится посещение памятника детям блокадного Ленинграда, визит в Центр лыжного спорта, где состоится общение с воспитанниками и руководством спортшколы.

Следующий крупный город маршрута мотопробега - Новосибирск. Завершится мотопробег «Донбасс – Кузбасс» в Кемерово 29 сентября.