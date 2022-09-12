СМИ: Полиция проверяет один из каналов Собчак на предмет гей-пропаганды среди несовершеннолетних

Московская полиция проверяет один из каналов журналистки Ксении Собчак на предмет пропаганды нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его данным, проверка начата после того, как некий мужчина написал 7 сентября соответствующее заявление в ОВД.

Какой именно канал Собчак изучает полиция и какую именно информацию, источник не уточнил.

Сама Собчак в телеграмм-канале "Кровавая барыня" предположила, что, скорее всего, проверяют ее Youtube-канал из-за интервью с теннисисткой Дарьей Касаткиной.

Журналистка отметила, что ЛГБТ-пропагандой сейчас готовы считать "даже просто разговор с ЛГБТ-людьми об их жизни". "Лучше бы наше патриархальное общество так от оправданий домашнего насилия возбуждалось, кстати, а то закон до сих пор не принят", - написала Собчак.