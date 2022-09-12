В партии власти рассказали о влиянии спецоперации на выборы

Спецоперация повлияла на ход голосования на осенних выборах, каждая партия получила дополнительный процент влияния и поддержки, полагает замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов.

"Конечно, повлияла на ход голосования (спецоперация). Потому что… уровень поддержки президента страны – 80%, рейтинги ... ("Единой России") были на уровне 40-42%", - сказал Перминов на брифинге об итогах единого дня голосования, его цитирует РИА Новости.

При этом рейтинги других партий, по его оценке, тоже подросли.

"То есть каждая партия получила в этом поле политической гравитации тот процент влияния дополнительный поддержки", - сказал замсекретаря генсовета ЕР.