12 Сентября 2022
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Политика В России
Урна для голосования на участке 1480 (2021) | Фото: Накануне.RU

В партии власти рассказали о влиянии спецоперации на выборы

Спецоперация повлияла на ход голосования на осенних выборах, каждая партия получила дополнительный процент влияния и поддержки, полагает замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов.

"Конечно, повлияла на ход голосования (спецоперация). Потому что… уровень поддержки президента страны – 80%, рейтинги ... ("Единой России") были на уровне 40-42%", - сказал Перминов на брифинге об итогах единого дня голосования, его цитирует РИА Новости.

При этом рейтинги других партий, по его оценке, тоже подросли.

"То есть каждая партия получила в этом поле политической гравитации тот процент влияния дополнительный поддержки", - сказал замсекретаря генсовета ЕР.

Теги: Сергей Перминов, Единая Россия, спецоперация, выборы



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