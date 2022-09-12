В Челябинске до конца года все муниципальные автобусы оборудуют валидаторами

В Челябинске до конца года 259 оснастят валидаторами. об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов, передает корреспондент Накануне.RU.

В настоящий момент валидаторами оборудованы 130 автобусов и 107 единиц электротранспорта.

"До конца года все 259 муниципальных автобусов будут оснащены валидаторами по приему бесконтактной и безкондукторной оплаты проезда", - отметил Ксензов.