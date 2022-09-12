Харьковские власти объяснили отвод союзных войск численным превосходством ВСУ

Численность украинских боевиков на харьковском направлении была больше в восемь раз, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Так он объяснил объявленную Минобороны РФ перегруппировку.

"Если говорить о той силе, которая была переброшена на контрнаступления украинской армии, она превосходила наши войска примерно раз в восемь, не меньше», - сказал Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".

"Для сохранения нашего личного состава, я думаю, и было принято решение отходить, перегруппировываться", - добавил он.

Также Ганчев заявил, что за последние дни порядка пяти тысяч человек эвакуировались в Россию из Харьковской области.

10 сентября стало известно, что ВС РФ в Харьковской области оставили Балаклею, Изюм и частично Купянск. В Минобороны РФ заявили, что это было "перегруппировкой", необходимой для "достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса" и "наращивания усилий на Донецком направлении".

8 сентября сообщалось, что детей и женщин эвакуируют из Купянска, Изюмского и Купянского районов Харьковской области из-за продвижения ВСУ.