Екатеринбург стал вторым самым зеленным городом-миллионником России

Екатеринбург попал в ТОП-3 самых зеленых городов-миллионников России по оценке специалистов Роскосмоса. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, уральская столица заняла второе место, уступив первое Перми. На третьем же месте - Уфа.

Данные для рейтинга были получены благодаря спутникам "Канопус-В". Согласно им степень озеленения в Перми составляет 35%, в Екатеринбурге - 31%, а в Уфе - 30,90%. Москва же заняла только седьмое место. А вот наименее озелененным городом-миллионником стал Краснодар с 8,10% деревьев, кустарников и цветов.

Всего в рейтинге принимали участие 16 мегаполисов страны. Эксперты анализировали актуальные данные отечественной космосъемки с группировки аппаратов "Канопус-В". Для этого рассчитывалась общая площадь зеленых зон, а также их доля в площади районов наиболее плотной застройки.