12 Сентября 2022
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Происшествия Свердловская область
полиция (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге задержан "курьер", похитивший 300 тысяч у пенсионерки

В Екатеринбурге задержали очередного "курьера", который похитил 300 тысяч рублей у 87-летней пенсионерки.
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Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, мужчину подозревают в мошенничестве по схеме "Родственник попал в ДТП". Она заключается в следующем: на телефон пожилого человека поступает звонок от неизвестных, которые выдают себя за родственников. Голос в трубке звучит неразборчиво и быстро, однако у жертвы создается впечатление, что это говорит его близкий. Далее в разговор вступает "сотрудник правоохранительных органов" и сообщает, что внучка или внук пенсионера якобы совершили ДТП, в котором пострадал человек. А чтобы избежать привлечения родственника к ответственности, звонивший предлагает заплатить крупную сумму денег.

"Следователь" называет размер компенсации, как правило, в районе миллиона рублей. Если у жертвы не оказывается таких средств, мошенник соглашается на имеющуюся сумму. Через некоторое время домой к пенсионеру приезжает "курьер", которому тот передает наличные.

В минувшие выходные екатеринбургским полицейским удалось задержать такого "курьера". Он рассказал силовикам, что поучаствовать в схеме по отъему денег у стариков ему предложили через соцсети некие "работодатели". Им он и перечислял основную часть похищенного. Подозреваемый уже признал свою причастность к мошенничеству в отношении 87-летней пенсионерки, проживающей на улице Академика Бардина. "Бегунок" забрал у нее 300 тысяч рублей, которые она 12 лет откладывала на похороны.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Уже установлено, что на криминальном счету подозреваемых восемь эпизодов аналогичных хищений. Сейчас ведется следствие.

Теги: курьер, мошенник, Екатеринбург, полиция



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