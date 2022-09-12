12 Сентября 2022
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Общество Украина
Виталий Гура (2022) | Фото: &quot;Первый канал&quot;, скриншот

"Убийство" замглавы ВГА Каховского района Херсонской области оказалось инсценировкой ФСБ

Убийство заместителя главы военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Виталия Гуры оказалось инсценировкой ФСБ России, чиновник жив.

"Украинские СМИ показывают про меня, что я уже умер, погиб, убили. <…> В начале августа ко мне подошли и сказали, что на меня идет покушение, предоставили запись, что имеется, хотят меня убить", - сказал Гура в понедельник в эфире "Первого канала", слова приводит ТАСС.

"Убийство" замначальника МВД Новой Каховки Сергея Томко, о котором рассказали в эфире украинского телевидения, также было инсценировкой российских спецслужб. По информации "Первого канала", "оперативная игра" российских силовиков помогла выявить и задержать заказчиков диверсий и их агентов.

Напомним, ранее о смерти Гуры сообщила замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева.

Теги: Виталий Гура, покушение, ФСБ



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