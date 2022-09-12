12 Сентября 2022
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Происшествия В России Москва
пожар тушение пожарные (2010) | Фото: Накануне.RU

После ЧП с подростками на квесте в Москве прокуратура потребовала завести дело

Прокуратура просит возбудить уголовное дело по факту пожара на квесте в Москве, в результате которого пострадали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").

Инцидент произошел в воскресенье, 11 сентября, в помещении на улице Новохохловской. По данным прокуратуры, во время проведения игрового квеста взорвался газовый баллон и начался пожар. В результате пострадали трое несовершеннолетних и два сотрудника. Двое подростков - 14 и 15 лет - госпитализированы.

Теги: квест, пожар, москва, подростки



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