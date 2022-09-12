Еще в одном районе Челябинской области вернули масочный режим из-за коронавируса

В Саткинском районе Челябинской области с 12 сентября рекомендован масочный режим из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе районной мэрии.

В муниципалитете с 5 сентября заболеваемость коронавирусом возросла на 30%. Подтверждено 43 случая заболевания. В связи с этим районной больнице поручено усилить меры по своевременному выявлению заболевших и их изоляции, обеспечить соблюдение масочного режима и режима дезинфекции.

Руководителям организаций и учреждений района рекомендовано обеспечить организацию масочного режима в общественных местах, в местах скопления людей, на транспорте, в закрытых помещениях и в учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием пациентов.

Ранее о введении масочного режима сообщили в администрации Катав-Ивановского района.