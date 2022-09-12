Прокуратура взыскала 2,5 млн рублей с екатеринбуржца, сдавшего свой банковский счет "в аренду"

Житель Екатеринбурга, сдавший свой банковский счет за вознаграждение неустановленному лицу, будет обязан выплатить в счет государства 2,5 млн рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе свердловского отделения прокуратуры.

Факт несоблюдения закона при совершении финансовых операций в ходе проверки выявили сотрудники прокуратуры Кировского района Екатеринбурга. Как оказалось, местный житель открыл в банке счет, после чего за определенную сумму "передал" его неустановленному лицу для последующих финансовых операций.

В дальнейшем на счет поступила сумма в размере 2,5 млн рублей от юридического лица. В информации о перечислении было сказано, что средства являются взысканной задолженностью по зарплате. Для этого даже были изготовлены удостоверения комиссии по трудовым спорам. При этом, когда дело дошло до проверки, выяснилось, что владелец счета фактически никогда не состоял с юрлицом в трудовых отношениях.

После выяснения всех деталей и обстоятельств, прокуратура направила в суд иск в отношении владельца счета, в котором требовала взыскать с последнего в счет государства не только 2,5 млн рублей, но и сумму вознаграждения за "аренду счета".

Кировский районный суд Екатеринбурга исковые требования удовлетворил, взыскав с местного жителя 2,5 млн рублей. После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.