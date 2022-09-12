12 Сентября 2022
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Коллаж, карта, неопределенные Херсонская и Запорожская области на Украине (2022) | Фото: Накануне.RU

ВСУ могут попытаться прорваться к Азовскому морю

Украинские войска после захвата почти всей Харьковской области, откуда отступила российская армия, обязательно попытаются развить свой успех. Так считают многие эксперты.
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Первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов полагает, что ВСУ могут нанести новый удар не в районе Угледара, а в Запорожской области, чтобы выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор с Крымом.

Телеграм-каналы уже несколько дней пишут, что украинское командование стягивает резервы на Угледарское направление, на это указывал основатель батальона "Восток" Александр Ходаковский. Также ВСУ начали демонтаж собственных минных заграждений на подступах к Угледару. Это указывает на готовящееся наступление.

"Его цель может состоять в броске до Волновахи с целью создать плацдарм для продвижения в нескольких направлений. Также замечена концентрация сил противника в районе Красногоровки под Донецком. В последние дни ВСУ неоднократно предпринимали неудачные контратаки на поселок Пески на окраине столицы ДНР, однако в этот раз они могут предпринять попытку удара со стороны Авдеевки", – пишет "Рыбарь".

Первый министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) пишет, что вал сообщений о сосредоточении сил противника на Угледарском направлении нарастает. Этот удар сулит возможный прорыв к побережью Азовского моря и даже Мариуполю. При этом он не исключает удара западнее - в Запорожской области.

Киевский премьер Денис Шмыгаль признал, что наступление дается ВСУ "довольно большой ценой", зато Киев рассчитывает на поставки вооружений от Запада.

Телеграм-канал "Резидент" пишет, что Украина в ближайший месяц получит танки и ПВО от стран НАТО, которые усилят военную помощь режиму.

Теги: ВСУ, Азовское море, ДНР, Украина



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