ВСУ могут попытаться прорваться к Азовскому морю

Украинские войска после захвата почти всей Харьковской области, откуда отступила российская армия, обязательно попытаются развить свой успех. Так считают многие эксперты.

Первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов полагает, что ВСУ могут нанести новый удар не в районе Угледара, а в Запорожской области, чтобы выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор с Крымом.

Телеграм-каналы уже несколько дней пишут, что украинское командование стягивает резервы на Угледарское направление, на это указывал основатель батальона "Восток" Александр Ходаковский. Также ВСУ начали демонтаж собственных минных заграждений на подступах к Угледару. Это указывает на готовящееся наступление.

"Его цель может состоять в броске до Волновахи с целью создать плацдарм для продвижения в нескольких направлений. Также замечена концентрация сил противника в районе Красногоровки под Донецком. В последние дни ВСУ неоднократно предпринимали неудачные контратаки на поселок Пески на окраине столицы ДНР, однако в этот раз они могут предпринять попытку удара со стороны Авдеевки", – пишет "Рыбарь".

Первый министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) пишет, что вал сообщений о сосредоточении сил противника на Угледарском направлении нарастает. Этот удар сулит возможный прорыв к побережью Азовского моря и даже Мариуполю. При этом он не исключает удара западнее - в Запорожской области.

Киевский премьер Денис Шмыгаль признал, что наступление дается ВСУ "довольно большой ценой", зато Киев рассчитывает на поставки вооружений от Запада.

Телеграм-канал "Резидент" пишет, что Украина в ближайший месяц получит танки и ПВО от стран НАТО, которые усилят военную помощь режиму.