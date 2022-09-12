12 Сентября 2022
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Экономика В России Москва
Самолет МС-21-300 (2019) | Фото: Накануне.RU

На расширение производства самолетов МС-21 дадут 15 миллиардов

На повышение устойчивости экономики правительство направит более 100 млрд руб. Авиационная отрасль получит 15 млрд руб. на расширение производства самолетов МС-21, сообщает Правительство России.
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На поддержку системы организации воздушного движения будет предусмотрено 25 млрд руб.

Ранее стало известно, что серийное производство самолетов SSJ New, который будет состоять почти полностью из российских деталей, и МС-21 с российскими двигателями планируется запустить в 2024 г.

Теги: МС-21, самолёт, Правительство РФ



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