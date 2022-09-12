На расширение производства самолетов МС-21 дадут 15 миллиардов

На повышение устойчивости экономики правительство направит более 100 млрд руб. Авиационная отрасль получит 15 млрд руб. на расширение производства самолетов МС-21, сообщает Правительство России.

На поддержку системы организации воздушного движения будет предусмотрено 25 млрд руб.

Ранее стало известно, что серийное производство самолетов SSJ New, который будет состоять почти полностью из российских деталей, и МС-21 с российскими двигателями планируется запустить в 2024 г.