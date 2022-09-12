Аналитики ждут снижения ключевой ставки Центробанка в пятницу до 7,5%

Банковские аналитики прогнозируют, что на заседании совета директоров Центробанка 16 сентября ключевая ставка будет снижена на 0,5 п.п. Такое мнение высказали 9 из 12 экспертов, опрошенных газетой "Известия".

При этом аналитики двух крупнейших банков ожидают снижения ключевой ставки на 1 п.п. - до 7%. Только один специалист предполагает, что ставка останется без изменений.

Возможность снижения ключевой ставки специалисты объясняют динамикой изменения цен в стране. Дефляция продолжает опережать сезонные нормы, уменьшение цен может стать максимальным для августа за всю историю наблюдений.

Напомним, в июле Центральный банк России, как и ожидалось, вновь понизил ключевую ставку. Но, вопреки большей части прогнозов, "шаг" снижения снова остался большим - ставка была снижена сразу на 1,5% - до 8%.

В июне ЦБ принял решение снизить ключевую ставку с 11% до 9,5%. Таким образом она вернулась на уровень до начала специальной военной операции на Украине.