Явка на выборах в Челябинской области составила 32,63%

На выборах в Челябинской области явка составила 32,63%. В голосовании приняли участие 61 тыс. 621 человек из 188 тыс. 868 избирателей.

На довыборах в ЗСО явка была чуть выше – 38,22%, на муниципальных выборах – 28,95%.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения "Единой России", партия завоевала 207 мандатов из 221, в том числе мандат депутата ЗСО.

Пять мандатов у "Справедливой Россия - За правду", еще два мандата получила ЛДПР. Семь мест завоевали самовыдвиженцы.