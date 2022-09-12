Екатеринбургский Митрополит Евгений из Волгограда: "Царицын. Сталинград. Волгоград. День Александра Невского. Мужики идут на фронт..."

"Царицын, Сталинград, Волгоград… Встречаю здесь день памяти святого благоверного князя, покровителя и защитника русской земли", - написал накануне в своем телеграмм-канале Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).

Владыка сообщает, что в этом городе размещен кафедральный собор, посвященный святому полководцу. А на Мамаевом Кургане над факелом с вечным огнем — изображение ордена Александра Невского. Александро-Невский храм был разрушен в 1932 году. В наше время восстановлен стараниями множества людей — на новом месте.

"Мои молитвы Господу и святому Александру Невскому не только об упокоении героев ратного прошлого, но и о воинах, которые прямо сейчас идут в бой во имя мира. В эти тревожные дни они особо нуждаются в нашей, в том числе молитвенной, поддержке", - написал митрополит Евгений.

А уже сегодня утром владыка опять начал запись в своем ТГ-канале знаковой записью: "Царицын. Сталинград. Волгоград. День Александра Невского. Собор, ему посвящённый. Мужики идут на фронт..."