12 Сентября 2022
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Политика Свердловская область Приволжский ФО
(2022) | Фото: t.me/mitropolitEKB

Екатеринбургский Митрополит Евгений из Волгограда: "Царицын. Сталинград. Волгоград. День Александра Невского. Мужики идут на фронт..."

"Царицын, Сталинград, Волгоград… Встречаю здесь день памяти святого благоверного князя, покровителя и защитника русской земли", - написал накануне в своем телеграмм-канале Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).

Владыка сообщает, что в этом городе размещен кафедральный собор, посвященный святому полководцу. А на Мамаевом Кургане над факелом с вечным огнем — изображение ордена Александра Невского. Александро-Невский храм был разрушен в 1932 году. В наше время восстановлен стараниями множества людей — на новом месте.

"Мои молитвы Господу и святому Александру Невскому не только об упокоении героев ратного прошлого, но и о воинах, которые прямо сейчас идут в бой во имя мира. В эти тревожные дни они особо нуждаются в нашей, в том числе молитвенной, поддержке", - написал митрополит Евгений.

храм александра невского, воглоград(2022)|Фото: https://t.me/mitropolitEKB храм александра невского, воглоград(2022)|Фото: https://t.me/mitropolitEKB

А уже сегодня утром владыка опять начал запись в своем ТГ-канале знаковой записью: "Царицын. Сталинград. Волгоград. День Александра Невского. Собор, ему посвящённый. Мужики идут на фронт..."

Теги: александр невский, митрополит екатеринбуржский евгений, сталинград



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