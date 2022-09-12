Зоопарк в Екатеринбурге получил сообщение о "минировании"

В екатеринбургский зоопарк пришло сообщение о минировании, пишут местные СМИ со ссылкой на полученное на почту издания письмо.

В нем говорится, что взрывные устройства якобы были спрятаны в "барьерах с животными". Автором указан 15-летний школьник.

Сообщение якобы пришло и в МВД, ФСБ и мэрию города, однако в пресс-службе последней Накануне.RU сообщили, что в единую дежурно-диспетчерскую службу подобных писем не поступало.

В самом зоопарке и УМВД по Екатеринбургу не подтвердили, но и не стали отрицать получение тревожного сообщения. В обоих случаях от каких-либо комментариев отказались.