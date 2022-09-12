12 Сентября 2022
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Армия и ВПК В России
Рамзан Кадыров (2022) | Фото: vk.com/ramzan / пресс-служба главы Чеченской Республики

Элитные подразделения из Чечни вернулись в зону СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале сообщил о том, что Адам Делимханов во главе подразделений из Чечни после отдыха приступил к выполнению задач специальной военной операции на территории Украины и ДНР.

"Элитные бойцы после освобождения оккупированных украинскими фашистами Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска, Попасной и других городов отправились на предоставленный верховным главнокомандующим отдых, и теперь с новыми силами вернулись на передовую. Бандеровцы, для вас результаты будут плачевными. Боевой офицер и герой Адам Султанович слов на ветер не бросает. Держите при себе белую ткань, понадобится", - говорит Кадыров.

Ранее глава Чечни разместил в канале видеонапутствие командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова, который рассказал, что одной из целей СВО является противодействие распространению в нашей стране ЛГБТ-ценностей.

Теги: Рамзан Кадыров, Адам Делимханов, СВО



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