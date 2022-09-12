"Ахмат" уволил главного тренера перед матчем с "Уралом"

Российский специалист Андрей Талалаев уволен с должности главного тренера грозненского "Ахмата". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе чеченского футбольного клуба.

Уточняется, что решение об отставке Талалаева приняло руководство "Ахмата". Готовить команду к ближайшим матчам кубка и чемпионата России будет старший тренер Юрий Нагайцев.

В минувшие выходные "Ахмат" на своем поле проиграл нижегородскому "Пари НН" со счетом 1:3. В данный момент клуб из Грозного располагается на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.

Стоит отметить, что ближайший матч в чемпионате "Ахмату" предстоит провести в гостях против екатеринбургского "Урала". Накануне команда Виктора Гончаренко на "Екатеринбург-Арене" уверенно обыграла московское "Торпедо".