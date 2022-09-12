12 Сентября 2022
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Андрей Талалаев (2022) | Фото: пресс-служба ФК &quot;Ахмат&quot;

"Ахмат" уволил главного тренера перед матчем с "Уралом"

Российский специалист Андрей Талалаев уволен с должности главного тренера грозненского "Ахмата". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе чеченского футбольного клуба.

Уточняется, что решение об отставке Талалаева приняло руководство "Ахмата". Готовить команду к ближайшим матчам кубка и чемпионата России будет старший тренер Юрий Нагайцев.

В минувшие выходные "Ахмат" на своем поле проиграл нижегородскому "Пари НН" со счетом 1:3. В данный момент клуб из Грозного располагается на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.

Стоит отметить, что ближайший матч в чемпионате "Ахмату" предстоит провести в гостях против екатеринбургского "Урала". Накануне команда Виктора Гончаренко на "Екатеринбург-Арене" уверенно обыграла московское "Торпедо".

Теги: Ахмат, Урал, Талалаев, тренер



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