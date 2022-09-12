Посол России заявил о переходе ФРГ красной черты из-за поставок оружия Киеву

Германия перешла красную черту, которую не должна были переступать, когда начала поставки Украине летального вооружения собственного производства, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

"В том числе с учетом моральной и исторической ответственности Германии перед нашим народом за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны", — добавил дипломат в интервью "Известиям".

По словам Нечаева, "Рубикон пройден". Он также отметил, что процесс послевоенного примирения народов России и Германии в настоящее время "подвергается эрозии".

Отметим, власти Германии поддерживают Украину и обещают продолжать поставлять оружие, но одновременно заявляют, что это не должно нанести урон обороноспособности самой Германии, поэтому дальнейшее увеличение под вопросом. Так, министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что страна не может отправлять оружие из запасов Бундесвера, так как нужно гарантировать обороноспособность Германии.