Екатеринбургского журналиста Румянцева, назвавшего водителя маршрутки "мразью", выпустили из СИЗО

Завершился срок ареста журналиста Максима Румянцева, арестованного за "оскорбление, разжигание ненависти и унижение человеческого достоинства".

Напомним, что пять суток Румянцеву дал Чкаловский районный суд еще 6 сентября. В одном из своих видео екатеринбуржец назвал водителя-мигранта маршрутки "мразью", за то, что тот высадил его дочь зимой на трассе.

Инцидент произошел минувшей зимой, когда водитель маршрутки увез дочь журналиста мимо остановки, а на просьбу девочки вернуться - насильно высадил из транспорта посреди трассы. После этого Румянцев обратился в полицию с заявлением на водителя и автоперевозчика, однако никаких действий со стороны правоохранителей не последовало.

Румянцеву вменяют ст. 20.3.1 КоАП РФ.