Суд отменил оправдательный приговор свердловскому экс-полицейскому

Свердловский областной суд вернул на новое рассмотрение дело экс-полицейского Владимира Колесникова.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, органами предварительного расследования Колесников обвинялся в сбыте наркотиков. 21 июля Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрел дело и признал его невиновным. В итоге бывший силовик был оправдан в связи с отсутствием состава преступления.

Однако с таким вердиктом не согласилась прокуратура. На приговор было подано апелляционное представление.

"Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы представления прокурора и мнения сторон, Свердловский областной суд принял решение об отмене оправдательного приговора", - сообщили в инстанции.

Там уточнили, что уголовное дело Колесникова направлено в тот же суд, но будет заново рассматриваться уже иным составом.