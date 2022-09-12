12 Сентября 2022
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Политика Новосибирская область
Андрей Травников (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области оценил уровень организации выборов в регионе: Четко, организованно, без сбоев

Губернатор Андрей Травников в рамках оперативного совещания в правительстве региона подвёл итоги выборной кампании 2022 года. В Новосибирской области завершились довыборы депутатов Законодательного Собрания региона по одномандатным округам №4 и №10 и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. По предварительным результатам, убедительную победу одержали кандидаты от партии «Единая Россия», сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Андрей Травников сказал: "Выборы в этот раз были не такими масштабными, как в прошлые годы, но они были очень важными, на отдельных территориях даже эмоциональными. Тем не менее, всё прошло чётко, организованно, без сбоев. Я наблюдал за ситуацией, нарушений было крайне мало, те, которые были, исправлены по горячим следам. Выборы прошли на самом высоком уровне".

Андрей Травников(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Всего в наблюдении за процессом выборов в регионе приняли участие 260 наблюдателей от Общественной палаты Новосибирской области и около 100 наблюдателей – от политических партий.

Председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо доложила, что явка на избирательном округе №4 составила 39,97%, проголосовали 17540 избирателей. На избирательном округе №10 явка составила 26,27%, проголосовали 12559 избирателей. По предварительным результатам, на избирательном округе №4, где голосование проводилось по 8 кандидатам, наибольшее количество голосов набрал кандидат от партии «Единая Россия» Виталий Новосёлов − 8727 (49,75%). На избирательном округе №10, где голосование проводилось по 6 кандидатам, наибольшее количество голосов набрал кандидат от партии «Единая Россия» Андрей Биль – 6353 (50,59%).

Также состоялись выборы депутатов совета депутатов г. Карасука и 12 избирательных кампаний по довыборам депутатов представительных органов муниципальных образований. По их результатам замещено 39 депутатских мандатов. На выборах в Карасуке явка составила 21,94%. 39 мандатов распределились следующим образом: кандидаты от партии «Единая Россия» получили 35 мандатов, в том числе 18 из 18 мандатов в Карасуке, 1 мандат получила «Партия пенсионеров», 3 – кандидаты-самовыдвиженцы.

"Выборы прошли в достаточно спокойном режиме, серьёзных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не зафиксировано", – уточнила Ольга Благо.

В Общественной палате Новосибирской области также подвели итоги наблюдения за голосованием избирателей на довыборах депутатов Законодательного Собрания региона по одномандатным округам №4 и №10 и выборах депутатов представительных органов муниципальных образований. На каждом избирательном участке ежедневно с 8.00 до 20.00 работали профессионально подготовленные наблюдатели от Общественной палаты Новосибирской области и представители политических партий, которые следили за тем, чтобы процедура голосования проходила с соблюдением всех процессуальных норм.

Теги: выборы, андрей травников, единая россия, явка



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