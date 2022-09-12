Воронеж принял 500 беженцев из Харьковской области

Поезд из Белгорода с 500 беженцами из Харьковской области прибыл на главный вокзал города – Воронеж-1 – в 21.00 11 сентября. Прибывших распределили по пунктам временного размещения (ПВР), сообщает администрация Воронежа.

Для размещения беженцев в Воронеже подготовили детские лагеря с отапливаемыми корпусами "Голубой экран" (около 135 мест) и "Кировец" (почти 40 мест).

"Для всех приехавших школьников уже подготовлены места в школе №56. С социализацией таких детишек у нас нет проблем. И одноклассники, и их родители всегда тепло относятся к ним. Всей нужной канцелярией и учебниками обеспечим", - отметила вице-мэр по социальной политике Надежда Савицкая.