12 Сентября 2022
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Люди на улице в Екатеринбурге (2022) | Фото: Накануне.RU

Воронеж принял 500 беженцев из Харьковской области

Поезд из Белгорода с 500 беженцами из Харьковской области прибыл на главный вокзал города – Воронеж-1 – в 21.00 11 сентября. Прибывших распределили по пунктам временного размещения (ПВР), сообщает администрация Воронежа.

Для размещения беженцев в Воронеже подготовили детские лагеря с отапливаемыми корпусами "Голубой экран" (около 135 мест) и "Кировец" (почти 40 мест).

"Для всех приехавших школьников уже подготовлены места в школе №56. С социализацией таких детишек у нас нет проблем. И одноклассники, и их родители всегда тепло относятся к ним. Всей нужной канцелярией и учебниками обеспечим", - отметила вице-мэр по социальной политике Надежда Савицкая.

Теги: Воронеж, Харьковская область, беженцы



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