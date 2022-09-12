Бригады "скорой" Екатеринбурга смогут узнавать медданные пациента онлайн

В Екатеринбурге заработал новый электронный сервис, позволяющий специалистам бригады "скорой помощи" оперативно получать всю медицинскую информацию о своем пациенте. Так, будучи на вызове, врач сможет внести в планшет ФИО и дату рождения больного, после чего сразу получит доступ к его электронной карте для корректировки дальнейшего плана лечения.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информполитики региона, помимо медицинских данных о здоровье пациента, как хронические заболевания, сопутствующие диагнозы и противопоказания, специалист может увидеть и данные о полисе ОМС, а также к какой поликлинике прикреплен екатеринбуржец. Все данные хранятся в Региональной интеграционной платформе в сфере здравоохранения.

В ближайшее время в городе планируется запустить еще один сервис, который позволил бы "скорой" еще в пути узнавать о наличии свободных коек в больнице с учетом их профиля. В свою очередь специалисты медучреждения будут заранее осведомлены о прибытии пациента и смогут заранее подготовить как персонал, так и необходимое оборудование. Сейчас сервис работает в пилотном режиме.

"Заблаговременное получение информации о пациенте позволяет врачам бригады СМП еще до прибытия к пациенту сформировать тактику оказания помощи, а также принимать решения в отношении пациента с учетом имеющихся о нем сведений", – рассказал заместитель главного врача станции СМП имени Капиноса Александр Сацкевич.

Еще одним приятным новшеством для пациентов и самих врачей станет оптимизация работы "скорой". Сведения о состоянии пациента будут сразу направляться напрямую их участковому врачу. Таким образом последний будет иметь всю информацию о больных, которых необходимо посетить на дому после вызова "скорой помощи". Реализацию этого проекта курирует министерство цифрового развития и связи Свердловской области совместно с региональным минздравом.