В Пермском крае "Единая Россия" взяла 91 мандат из 104

В Пермском крае подвели предварительные итоги голосования, передает корреспондент Накануне.RU.

По предварительным данным, "Единая Россия" получила 91 из 104 вакантных мандатов. Второе место по числу мандатов - шесть, у партии "Справедливая Россия - За правду", у ЛДПР - два, один мандат получили коммунисты. Еще четыре мандата достались кандидатам-самовыдвиженцам.

Муниципальные выборы проходили в Прикамье с 9 по 11 сентября.

В дни голосования в Прикамье выбирают 104 депутата. Выборы в местные думы проходят в Лысьве, Губахе, Кудымкаре и Пермском районе. В Березниках, Кизеле, Косе, Добрянке, Красновишерске, Краснокамске, Чернушке и Чусовом идут довыборы кандидатов в местные думы.