В Челябинской области водитель-бесправник и подросток погибли в ДТП

В Челябинской области в ДТП погибли 18-летний водитель и 16-летний пассажир, еще один подросток получил травмы.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Челябинской области, ДТП произошло рано утром 10 сентября на 12 км автодороги Подовинное – Каракульское на территории Октябрьского района. 18-летний водитель ВАЗ-21099, по предварительным данным, выехал на встречную полосу (выезд на данном участке запрещен) и врезался в водопропускную трубу.

Водитель и его несовершеннолетний пассажир погибли на месте ДТП. 14-летний подросток госпитализирован.

Установлено, что у водителя не было прав на управление транспортным средством, а автомобиль не был зарегистрирован. Водителя четыре раза привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числа за управление в нетрезвом состоянии.