В курском поселке Теткино после обстрела ВСУ поврежден газопровод

Вооруженные силы Украины нанесли удар по поселку Теткино в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале.

По его данным, зафиксировано порядка 10 прилетов в районе улицы Белопольская. Пострадавших нет. Повреждены восемь домов, надворные постройки, забор и частный автомобиль.

Сейчас район обстрела обесточен. Есть повреждения газопровода.

6 сентября поселок Теткино также пострадал из-за обстрела со стороны Украины. Сообщалось, что загорелся трансформатор на зернотоке. Поселок остался без света.