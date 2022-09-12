В курском поселке Теткино после обстрела ВСУ поврежден газопровод
Вооруженные силы Украины нанесли удар по поселку Теткино в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале.
По его данным, зафиксировано порядка 10 прилетов в районе улицы Белопольская. Пострадавших нет. Повреждены восемь домов, надворные постройки, забор и частный автомобиль.
Сейчас район обстрела обесточен. Есть повреждения газопровода.
6 сентября поселок Теткино также пострадал из-за обстрела со стороны Украины. Сообщалось, что загорелся трансформатор на зернотоке. Поселок остался без света.