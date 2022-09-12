12 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
(2005) | Фото: Накануне.ru

Отопительный сезон в Нижнем Тагиле начался раньше срока

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев подписал постановление о начале отопительного сезона 2022-2023 годов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.
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Согласно документу, руководителям теплоснабжающих и теплосетевых организаций с сегодняшнего дня поручено приступить к заполнению систем теплоснабжения в соответствии с очередностью по зонам подключения. Как отметили в мэрии, отопительный сезон в этом году стартует на три дня раньше установленного срока. Решение было принято в связи с погодными условиями.

В первую очередь тепло будет подано в социальные объекты, среди которых детские сады, школы, поликлиники и больницы. Контроль над ходом включения отопления будут вести отраслевые и функциональные органы муниципалитета.

"Ежедневно по состоянию на 8 и 16 часов в единой дежурной диспетчерской службе будет аккумулироваться вся имеющаяся на данный момент информация о вводе в действие объектов инженерной инфраструктуры (котельных, тепловых пунктов, насосных станций), а также о ходе подачи тепла в социальные объекты и жилой фонд. Как обычно, тагильчане смогут обращаться к специалистам по всем вопросам, связанным со стартом отопительного сезона. Для этого в ЕДДС организована "горячая линия" по телефонам 25-78-83, 25-78-92 и 112", - сообщил замглавы администрации по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.

Напомним, что скоро отопление начнут включать и в Екатеринбурге. Подача тепла в жилые дома и организации социальной сферы будет проводиться в два этапа.

Теги: отопление, включение, сезон, сроки, Нижний Тагил



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