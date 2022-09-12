В Екатеринбурге соцработник усыпила и обокрала пенсионерку

В Екатеринбурге перед судом предстанет бывшая сотрудница центра социального обслуживания населения. Ее обвиняют в серии хищений у пожилых людей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в силу занимаемой должности женщина была знакома с пожилыми жителями, являвшимися клиентами центра. Как показало расследование, в октябре 2021 года она пришла в квартиру ранее знакомой ей пенсионерки под видом социального работника. В процессе распития чая аферистка добавила бабушке в напиток сильнодействующее снотворное, чем привела ее в беспомощное состояние. После этого злоумышленница похитила из квартиры более 50 тысяч рублей.

Далее женщина направилась в квартиру другой бывшей клиентки, являющейся инвалидом. Оказавшись наедине с потерпевшей, она попросила ее принести стакан воды, а сама в это время похитила из сумки старушки 50 тысяч рублей.

В дальнейшем преступницу удалось найти. Сейчас расследование завершено, уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.