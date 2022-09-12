Жертвами тайфуна "Хиннамнор" в Приморском крае стали три человека

Тайфун "Хиннамнор", который бушевал в Приморье 6–7 сентября, унес жизни не менее трех человек, сообщил губернатор края Олег Кожемяко.

"У нас, к сожалению, погибло три человека. В Тернейском районе мужчина утонул, в Лазовском районе женщину смыло потоком, в Дальнегорске тоже смыло потоком женщину", - сказал глава Приморского края в эфире радио "Владивосток FM".

На прошлой неделе в правительстве области сообщили, что приморцев, которые оказались заблокированы в населенных пунктах после тайфуна в прибрежных районах, вывозят на вертолетах. Наиболее пострадал от стихии Лазовский муниципальный округ.

Губернатор сообщал, что Тихоокеанский флот выделяет транспортные суда для вывоза отдыхающих с побережья Лазовского округа, пишет Regnum.

Всего 40 населенных пунктов оказались отрезаны от "большой земли". В подтопленные районы Приморья были направлены два борта Ми-8 МЧС России с гуманитарным грузом.

9 сентября Кожемяко обратился к министру МЧС РФ с просьбой ввести в регионе режим ЧС федерального уровня.