12 Сентября 2022
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Происшествия В России Крым Украина
ФСБ (2020) | Фото: Накануне.RU

ФСБ предотвратила теракты против властей Херсонской области и Крыма

Федеральная служба безопасности России предотвратила серию терактов в отношении властей Херсонской области и членов правительства Крыма.

"В ходе проведения оперативной игры пресечена попытка совершения Службой безопасности Украины серии диверсионно-террористических актов в отношении должностных лиц военно-гражданской администрации Херсонской области Украины и членов правительства республики Крым. Российскими контрразведчиками установлен сотрудник СБУ, руководивший деятельностью завербованных им источников из числа националистов", - цитирует РИА Новости ЦОС ФСБ.

Получены сведения о проводимой иностранной спецслужбой операции, установлены и задержаны исполнители и их пособники, изъяты средства совершения преступлений, определены каналы связи и способы финансирования.

Теги: ЦОС ФСБ, теракт, Крым, Херсонская область



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