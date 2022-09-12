ФСБ предотвратила теракты против властей Херсонской области и Крыма

Федеральная служба безопасности России предотвратила серию терактов в отношении властей Херсонской области и членов правительства Крыма.

"В ходе проведения оперативной игры пресечена попытка совершения Службой безопасности Украины серии диверсионно-террористических актов в отношении должностных лиц военно-гражданской администрации Херсонской области Украины и членов правительства республики Крым. Российскими контрразведчиками установлен сотрудник СБУ, руководивший деятельностью завербованных им источников из числа националистов", - цитирует РИА Новости ЦОС ФСБ.

Получены сведения о проводимой иностранной спецслужбой операции, установлены и задержаны исполнители и их пособники, изъяты средства совершения преступлений, определены каналы связи и способы финансирования.