12 Сентября 2022
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Политика Свердловская область В России Украина
Жанна Рябцева (2019) | Фото: Накануне.RU

"Подумайте хорошенько": свердловский депутат Госдумы ответила Зеленскому

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева ответила на заявление президента Украины Владимира Зеленского о переговорах с Россией.
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Напомним, накануне Зеленский сообщил, что в настоящий момент он не готов вести переговоры с Россией.

На заявление украинского президента Жанна Рябцева отреагировала в своем Telegram-канале.

"Подумайте хорошенько, Володимир Олександрович", - написала депутат, добавив улыбающийся смайлик.

Ранее Рябцева заявляла, что Россия будет восстанавливать пострадавшие города Украины. По ее словам, действия фашистов не останутся безнаказанными и "ни один не уйдет от возмездия".

Теги: Рябцева, Зеленский, депутат



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