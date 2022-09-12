"Подумайте хорошенько": свердловский депутат Госдумы ответила Зеленскому

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева ответила на заявление президента Украины Владимира Зеленского о переговорах с Россией.

Напомним, накануне Зеленский сообщил, что в настоящий момент он не готов вести переговоры с Россией.

На заявление украинского президента Жанна Рябцева отреагировала в своем Telegram-канале.

"Подумайте хорошенько, Володимир Олександрович", - написала депутат, добавив улыбающийся смайлик.

Ранее Рябцева заявляла, что Россия будет восстанавливать пострадавшие города Украины. По ее словам, действия фашистов не останутся безнаказанными и "ни один не уйдет от возмездия".