Осуждённый на 10 лет депутат Госдумы Белоусов получил 3,31% голосов на выборах

Депутат Госдумы Вадим Белоусов, осужденный на 10 лет строгого режима за взятку, объявленный в розыск и выдвинутый на выборы главы Удмуртии, получил 3,31% голосов избирателей.

Об этом говорится в соответствующей карточке на сайте ЦИК. 3,31% голосов – поддержка 15 тыс. 352 избирателей.

3 августа Мосгорсуд приговорил Белоусова к 10 годам колонии строгого режима за получение крупной взятки. Также политик оштрафован на 500 млн руб. и лишен медали "За заслуги перед Отечеством". Ему запрещено занимать определенные должности три года. Свою вину депутат не признал. Белоусов не явился на второй день оглашения приговора. Суд объявил депутата в розыск.

"Справедливая Россия – за правду" выдвинула Белоусова на пост главы Удмуртии. Центральная избирательная комиссия Удмуртской республики зарегистрировала его кандидатом на должность главы региона. В ЦИК РФ заявили, что Белоусова снимут с выборов главы Удмуртии только после вступления приговора в силу.