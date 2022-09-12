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Депутат Государственной думы 7 созыва (2018) | Фото: duma.gov.ru

Осуждённый на 10 лет депутат Госдумы Белоусов получил 3,31% голосов на выборах

Депутат Госдумы Вадим Белоусов, осужденный на 10 лет строгого режима за взятку, объявленный в розыск и выдвинутый на выборы главы Удмуртии, получил 3,31% голосов избирателей.

Об этом говорится в соответствующей карточке на сайте ЦИК. 3,31% голосов – поддержка 15 тыс. 352 избирателей.

3 августа Мосгорсуд приговорил Белоусова к 10 годам колонии строгого режима за получение крупной взятки. Также политик оштрафован на 500 млн руб. и лишен медали "За заслуги перед Отечеством". Ему запрещено занимать определенные должности три года. Свою вину депутат не признал. Белоусов не явился на второй день оглашения приговора. Суд объявил депутата в розыск.

"Справедливая Россия – за правду" выдвинула Белоусова на пост главы Удмуртии. Центральная избирательная комиссия Удмуртской республики зарегистрировала его кандидатом на должность главы региона. В ЦИК РФ заявили, что Белоусова снимут с выборов главы Удмуртии только после вступления приговора в силу.

Теги: Вадим Белоусов, глава, Удмуртия, выборы



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