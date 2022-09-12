В Челябинской области на довыборах в ЗСО победила ректор аграрного университета

На довыборах в Законодательное собрание Челябинской области по Троицкому одномандатному округу, по предварительным данным, победила ректор аграрного университета Светлана Черепухина ("Единая Россия"), передает корреспондент Накануне.RU.

За кандидата от "ЕР" проголосовало 18 тыс. 460 избирателей.

На втором месте депутат собрания Троицка Сергей Низамутдинов ("Справедливая Россия – за правду"), за которого отдали голоса 3 тыс. 498 избирателей. Третье место у депутата из Троицка Алексея Холкина от КПРФ (2 тыс. 699 голосов).

1 тыс. 753 голоса набрал коммерческий директор медицинской клиники "ЭФ ЭМ СИ" Алексей Фролов (партия пенсионеров). У депутата собрания депутатов Троицка Льва Живайкина ("Новые люди") 1 тыс. 242 голоса, а у технического директора "Сфера" Андрея Самохвалова от ЛДПР 1 тыс. 117 голосов.