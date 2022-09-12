12 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
Кулак (2020) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбуржец сядет на три года за избиение пасынка проводом от микроволновки

Октябрьский районный суд Екатеринбурга отправил местного жителя в исправительную колонию общего режима. В отношении последнего удалось доказать, что он регулярно избивал 12-летнего сына своей супруги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловской прокуратуры.

В ходе судебного заседания гособвинитель доказал, что осужденный причинял несовершеннолетнему 2008 г.р. физические и психические страдания с июля по август 2020 года. При этом мужчина осознавал, что ребенок перед ним полностью беспомощен и материально от него зависим, а потому поводом для побоев и других насильственных действий могла послужить даже малозначительная ситуация.

Так, в августе осужденный решил стереть с руки мальчика временное тату наждачной бумагой. А во время избиения школьника нередко "наказывали" проводом от микроволновой печи.

За эти действия жителя Екатеринбурга обвинили в п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии и в материальной зависимости от виновного), назначив три года колонии. Приговор не вступил в законную силу.

Теги: суд, ребенок, истязание, пасынок



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