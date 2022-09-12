12 Сентября 2022
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Экономика За рубежом
Нефть (2020) | Фото: Накануне.RU

Индонезия рассматривает возможность импорта нефти из России, - FT

Власти Индонезии рассматривают возможность импорта российской нефти, чтобы сдержать рост цен на энергоносители на внутреннем рынке. Об этом сообщил заявил президент страны Джоко Видодо.

Он отметил, что правительство "обязано находить различные источники для удовлетворения энергетических потребностей" страны, пишет Regnum.

"Мы всегда отслеживаем все варианты. Если есть страна, которая дает лучшую цену, то конечно", — приводит слова Видодо The Financial Times.

Издание отмечает, что если Индонезия пойдет по пути Индии и Китая, которые увеличили закупки российской нефти благодаря предоставляемому дисконту, то Россия компенсирует значительную часть потерь от сокращения поставок в Европу.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источник сообщал, что российские власти обсуждают с рядом азиатских стран продажу нефти со скидкой, которая может составить 30%. Речь в этом случае идет о долгосрочных контактах. Переговоры ведутся на фоне обсуждения западными странами ограничения стоимости нефти из РФ.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в случае введения рядом стран "потолка" цен на нефть, Россия не будет с ними взаимодействовать на таких нерыночных принципах, энергоресурсы пойдут на другие направления.

Теги: индонезия, нефть, россия



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