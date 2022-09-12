12 Сентября 2022
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Мусорный полигон, чайки (2019) | Фото: Накануне.RU

В Советском прокуратура добилась запрета работы мусорного полигона рядом с аэропортом

Кассационный суд признал законными требования прокурора о запрете эксплуатации полигона твердых бытовых отходов вблизи аэродрома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Во время проверки исполнения законодательства о безопасности полетов было установлено, что вблизи аэропорта Советский функционирует полигон твердых бытовых отходов, который способствует привлечению и массовому скоплению птиц.

"В связи с этим прокурором в Советский районный суд ХМАО – Югры предъявлено исковое заявление о запрете деятельности полигона. Решением суда первой инстанции требования прокурора удовлетворены. Ответчиками судебное постановление обжаловано в судах апелляционной и кассационной инстанций. Седьмым кассационным судом общей юрисдикции оставлены в силе решение Советского районного суда ХМАО-Югры и апелляционное определение суда ХМАО-Югры", - говорится в сообщении.

Суд установил, что близкое соседство аэропорта с полигоном твердых бытовых отходов способствует привлечению птиц на аэродром, что создает потенциальную угрозу их столкновения с воздушными судами.

Теги: полигон, аэропорт, прокуратура



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