12 Сентября 2022
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Политика Свердловская область
(2011) | Фото:

Рок-музыкант Вадим Самойлов не сумел стать депутатом

Сооснователь легендарной рок-группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов проиграл выборы в Асбестовскую городскую думу.

Напомним, ранее музыкант выдвинул свою кандидатуру в депутаты городской думы Асбеста. Самойлов не представлял интересы партий, а пошел на выборы как самовыдвиженец по 15-му избирательному округу.

Накануне, 11 сентября, в Свердловской области прошел Единый день голосования. Состоялись выборы и в Асбесте. Согласно опубликованным на сайте региональной избирательной комиссии результатам, Вадим Самойлов занял третье место в своем округе, набрав 208 голосов. Победу одержал Евгений Шабанов, которого поддержали 366 избирателей. Второе место у Елены Муриной, за которую отдали голос 230 человек.

Как сообщало Накануне.RU, также в Свердловской области состоялись выборы губернатора. Победу при крайне низкой явке одержал действующий глава региона Евгений Куйвашев.

Теги: Самойлов, выборы, Асбест



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