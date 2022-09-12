Суд заставил КУМЗ выплатить РУСАЛу больше 3 млрд

Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ) обязан выплатить АО "Объединенная компания Русал – торговый дом" свыше 3 млрд рублей в качестве долга за поставку алюминия. Об этом сообщается в картотеке Арбитражного суда Москвы.

Как следует из материалов дела, в 2007 году КУМЗ заключил договор на поставку первичного алюминия с ОАО "РУСАЛ Саяногорск", ОАО "РУСАЛ Красноярск", ОАО "СУАЛ" филиал "УАЗ-СУАЛ" и с ОАО "СУАЛ" филиал "НАЗ-СУАЛ". За пять дней в декабре 2020 года компания получила материал на сумму, превышающую 378 млн рублей. Однако оплата от уральского предприятия поставщикам так и не поступила, из-за чего последние и были вынуждены обратиться в суд.

По решению суда, КУМЗ обязан выплатить 2,9 млрд - задолженность, 135 млн в качестве неустойки, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 200 тыс. рублей.