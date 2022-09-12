В Челябинской области направлено в суд дело по факту вырубки деревьев на особо охраняемой территории

Жителя Чебаркульского района будут судить за незаконную вырубку, совершенную в особо охраняемой природной территории, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Мужчина нашли по оставленным его транспортным средством следам. Деревья, по версии следствия, планировал использовать древесину для ремонта дворовой хозяйственной постройки.

Ущерб составил более 80 тысяч рублей. Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд. Также подан гражданский иск о возмещении ущерба. Наложен арест на имущество обвиняемого – бензопилу и трактор.