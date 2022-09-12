Испанец Алькарас, победивший на US Open, сменит Медведева во главе рейтинга ATP

Испанский теннисист Карлос Алькарас победил на Открытом чемпионате США (US Open).

В финале 19-летний испанец, посеянный на турнире под третьим номером, обыграл пятого сеяного представителя Норвегии 23-летнего Каспера Рууда в четырёх сетах: 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.

Для Алькараса победа стала первой на турнирах Большого шлема. Он стал самым молодым победителем US Open c 1990 года, тогда турнир выиграл Пит Сампрас из США. Кроме этого, испанец возглавит рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), где сменит на первой строчке Даниила Медведева. Каспер Рууд станет вторым. Как сообщает Р-Спорт, Алькарас и Рууд образуют самый "молодой" топ-2 в истории мирового рейтинга с августа 1973 года, когда первой ракеткой мира был 22-летний американец Джимми Коннорс, а второй − 18-летний швед Бьорн Борг.