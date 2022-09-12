Врио губернатора Томской области, перепутавший ее с Тюменской, избран с почти "чеченским" результатом

Исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур набирает, по предварительным данным обработки всех протоколов, 84,94% голосов, сообщает областная избирательная комиссия.

Мазур избирается от "Единой России".

На втором месте – председатель совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" Галина Немцева (6,08% голосов), на третьем – кандидат от КПРФ – вице-спикер гордумы Томска Андрей Петров (5,31% голосов), на четвертом – юрист Викторий Гринев (2,11% голосов).

Напомним, в мае экс-глава Тобольска Владимир Мазур, назначенный врио губернатора Томской области, прибыл в регион. Его представил депутатам законодательной думы региона полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. Выступая с приветственной речью, Мазур, видимо, "в память" о работе в Тобольске дважды назвал вверенную ему область не Томской, а Тюменской.